Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu
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Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

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Son dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2016 Rio'da şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımımız, üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu.

Rio 2016'da da şampiyonluğa ulaşan Golbol Kadın Milli Takımı üst üste iki kez altın madalya kazandı.

Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

İKİNCİ ALTIN

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan diğer isim masa tenisinde Abdullah Öztürk olmuştu.

Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

SEVDA ALTINOLUK ŞOVA DEVAM EDİYOR

Sporcumuz Sevda Altınoluk, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda attığı 45 golle turnuvanın en skorer ismi oldu. Altınoluk, 2016 Rio'da da Golbol Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alan ve bu turnuvaya götürülen tek oyuncuydu.

GOLBOL NEDİR?

Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiştir.

NASIL OYNANIR?

Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır.

Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır.

Oyun, zilli bir topla oynanır. Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir.

Top havaya atıldığı zaman faul verilir. Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur.

Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu
Haber Yorumları (1)
FAKIR: bu golbol neymiş dedim üşenmedim gittim videolarını izledim. yıllardır körling izlerim o bile bundan bin kat iyi
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Son Dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu - Haberler Spor
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