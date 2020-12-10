Son dakika! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:20
Son dakika! Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Beldede şüphelilere ait aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 107 sikke, 10 yüzük, 4 haç figürlü kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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