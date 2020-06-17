Son Dakika: Tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı - HATAY Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır ile karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araç çarpıştı. Kazada 2 asker hafif yaralandı, tır şarampole devrildi. Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA