Son Dakika: Tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı - HATAY
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.
17.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:48
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır ile karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araç çarpıştı.
Kazada 2 asker hafif yaralandı, tır şarampole devrildi.
Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA