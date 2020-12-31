Son Dakika | TİM Başkanı Gülle: 2021'de ihracatın yıldızı parlayacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması"nda, konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat bir memleket meselesi. Son aylarda rekor üstünü rekor kırıyoruz. Aralık ayında daha büyük bir rekor bekliyoruz. Türkiye ihracatta V yaptı; 2021'de ihracatın yıldızı parlayacak" dedi.

TİM'in ev sahipliğinde, Arzum'un ana sponsorluğunda, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) destekleriyle gerçekleşen etkinlikte EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler online olarak bir araya geldi.

İhracatın önemine dikkat çektiği konuşmasında Covid-19'un dünyayı görülmedik bir ekonomik atmosfere soktuğunu söyleyen Gülle, küresel ticaretin bu denli kesintiye uğradığı bir dönemde ihracatta başarılara imza attıklarını söyledi ve şu bilgileri verdi: "Bu olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak, İhracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdik. İhracatta düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, bugün pandemi öncesinden daha güçlüyüz. "Eylül ve Ekim aylarını tarihi rekorlarla kapattık, Kasım ayında 16 milyar doların üzerine çıktık. Aralık ayının gurur verici rakamlarını, sizler vasıtasıyla halkımızla paylaşmanın gururunu yaşayacağız."Toplantıda konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da 2021'de güzel işlerle imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye bir büyüme çizgisi içerisinde her şeye rağmen gelişiyor. Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına en ciddi coğrafyada en büyük üretim üssü, dolayısıyla bunlarla ilgili konuşacak çok şeyimiz var" dedi.PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da, önümüzdeki dönemde geri dönüşüm konusunda farkındalığı daha da artırmak için çalışacaklarını belirterek, "Plastikçiler olarak bunun sorumluluğunun farkındayız. Halkımızla, kamuoyu ile birlikte geri dönüşümü geliştirmek çok önemli" diye konuştu.EGD Başkanı Celal Toprak da geleneksel hale gelen buluşmada bütün ekonomi müdürlerini ödünlendirmeyi uygun bulduklarını belirterek, "Elbette sağlık emekçileri, gıda sektörü çok başarılı sınav verdiler. Ancak ekonomi gazetecileri de ekonominin önemini anlatmakta çok başarılı bir sınav verdi. Her türlü imkanı kullanan ekonomi gazetecileri ekonomiye ilişkin bilgileri, haberler i paylaşmaya devam ettiler" dedi.Konuşmaların ardından teşekkür belgesi töreni düzenlendi. Gecede vefa-şükran belgesi de verildi. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Özak Global Holding Kurucusu Cemal Akbalık, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, Seyidoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, Dimes Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Diren, Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Merhum iş adamı Nahit Kemalbay adına PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu belgelerini aldı. EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduran, Esin Gedik, Çağrı Bilgin, Belma Toprak, Mahmut Hayırlıoğlu, Özbey Men, Özlem Bay, Kenan Sertalp, Ayfer Yıldız, Pınar Çelik, Hülya Güler'e teşekkür belgesi verildi.EGD ve TİM olarak pandemi döneminde ekonomi gazeteciliğine ve Türkiye'nin sürdürülebilir en önemli döviz kaynağı olan ihracata değerli haber ve görüşleri nedeniyle ekonomi müdürleri, Yılmaz Yıldız, Osman Şenkul, Birsen Altaylı, Recep Erçin, Jale Özgentürk, Yaşar Kızılbağ, Hakan Güldağ, Bilal Emin Turan, Hayri Çetinkaya, Faruk Erdem, Canan Eraslan, İbrahim Acar, Recep Bahar, Talip Yılmaz, Oğuz Demir, Sedef Seçkin Büyük, Oya Yalıman, Sedat Yılmaz, İhsan Yılmaz, Sadi Özdemir, Ali Çağatay, Burak Karagöz'e teşekkür belgesi verildi. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı