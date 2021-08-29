Son dakika: Tayland'da hükümet karşıtı protestocular konvoy oluşturdu
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Son dakika: Tayland'da hükümet karşıtı protestocular konvoy oluşturdu

Son dakika: Tayland'da hükümet karşıtı protestocular konvoy oluşturdu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tayland'ın başkenti Bangkok'ta toplanan eylemciler, Başbakan Prayuth Çan-oça hükümetini protesto etmek için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta toplanan eylemciler, Başbakan Prayuth Çan-oça hükümetini protesto etmek için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yöntemlerine tepki gösteren protestocular, araçlarıyla yaptıkları eylemin barışçıl olduğunu ve polisle çatışma riskini azalttığını savundu.

Bangkok'ta çok sayıda araba, kamyon ve motosikletin yer aldığı uzun kuyruklar oluştu.

Yol kenarlarında toplanan Taylandlılar da protesto konvoyuna pankart açarak destek verdi.

Protestocular Başbakan Prayuth'un görevi bırakmasını talep etti.

Tayland polisi 7 ve 10 Ağustos'ta Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda hükümet karşıtı göstericilere sert müdahalede bulunmuş, onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

13 Ağustos'ta da hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele yöntemini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkede hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Günlük vaka sayılarının 17 Temmuz'dan bu yana 10 binin üzerinde olduğu Tayland'da şimdiye kadar 1 milyon 174 bin 91 kişi virüse yakalanırken, can kayıpları 11 bin 143'ü geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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