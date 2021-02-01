Son dakika spor: Gedson Fernandes için 24 saatte dev operasyon...Galatasaray, Başakşehir maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika spor: Gedson Fernandes için 24 saatte dev operasyon...Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

01.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:35
Son dakika spor: Gedson Fernandes için 24 saatte dev operasyon...Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusunu büyük bir gizlilikle yürüttü ve 24 saat içinde karar verip transferi bitirdiSerhan Türk, İstanbul - DHA Galatasaray, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusunu büyük bir gizlilikle yürüttü ve 24 saat içinde karar verip transferi bitirdi

Serhan Türk, İstanbul - DHA  

Galatasaray, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun pozitif çıkan covid-19 test sonucu nedeniyle dün uçağa binemedeği bu akşam ise özel uçak ile geleceği belirtildi.  Aradığı orta sahayı transferin son saatlerinde takıma kazandıran sarı-kırmızılılar bu operasyonu büyük bir gizlilikle yürüttü. İrfan Can Kahveci hamlesinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık bir süredir temasta olunan futbolcu "B Planı" olarak bekletiliyordu. Başakşehir ile yapılan görüşmeler olumsuz seyretmeye başlayınca menajer Ahmet Bulut'a yetki veren sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Ahmet Bulut operasyonu 24 saat içerisinde tamamlandı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için özel uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcunun lisans işlemlerinde herhangi bir problem yok. 500 bin Euro karşılığında opsiyonsuz şekilde 6 aylığına kiralanan Fernandes 650 bin Euro maaş alacak. Piyasasına göre uygun bir maliyetle gelen Fernandes'in bu kararında Fatih Terim'in büyük payı oldu. Yıldız orta saha Terim ile çalışmayı çok istemesi transferde büyük rol oynadı. 

KRİTİK KARŞILAŞMA

Galatasaray, yarın 19.00 Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş derbisinin ardından son 3 maçta 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar Gaziantep karşılaşması sonrası ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferlerden Henry Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla kaldığı yerden devam etmesi teknik heyette büyük sevinç oluştururken teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadelede kendisine görev vermesi bekleniyor.  Galatasaray ve Medipol Başakşehir yarın 28'inci kez kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 27 karşılaşmanın 13'ünü sarı-kırmızılılar, 8'ini Medipol Başakşehir kazandı.TERİM İLE KOCAMAN KARŞI KARŞIYABaşakşehir Kulübü'nde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman getirilirken, Kocaman ile Fatih Terim ile yine karşı karşıya gelecek. Özellikle Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde ikili arasında sıkı bir rekabet oluşmuştu.MUHTEMEL 11

Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmaya Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Onyekuru, Emre Kılınç, Babel muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ahmetli Beşiktaş Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Gedson Fernandes için 24 saatte dev operasyon...Galatasaray, Başakşehir maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:56:40. #1.14#
title