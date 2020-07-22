Son dakika spor: 22 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi Gelen son dakika haberlerine göre Serdar Dursun: Bundesliga, Süper Lig ve Çin'den teklif aldım"İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz""Milli takım formasını giymek gurur verici olur""Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım""İyi bir sezon geçirdim""Almanya pandemi sürecini iyi yönetti"BEŞİKTAŞ18.

Serdar Dursun: Bundesliga, Süper Lig ve Çin'den teklif aldım "İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz" "Milli takım formasını giymek gurur verici olur""Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım""İyi bir sezon geçirdim" " "Milli takım formasını giymek gurur verici olur""Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım""İyi bir sezon geçirdim" " Almanya pandemi sürecini iyi yönetti" BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek. TFF 1'İNCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL21.00 Bursaspor - Adana Demirspor21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor TFF 3'ÜNCÜ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI 2'NCİ GRUP20.00 Bld. Derincespor - Karşıyaka22.00 Turgutluspor - Esenler Erokspor AVRUPA'DAN FUTBOL 22.45 SPAL - Roma (Mert Çetin, Cengiz Ünder*)

Kaynak: DHA