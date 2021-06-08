Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın bomba ürettiği evde yaşanan patlamada en az 60 militan öldü
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Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın bomba ürettiği evde yaşanan patlamada en az 60 militan öldü

Son dakika: Somali'de Eş-Şebab'ın bomba ürettiği evde yaşanan patlamada en az 60 militan öldü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait patlayıcıyla dolu evde yaşanan patlamada en az 60 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait patlayıcıyla dolu evde yaşanan patlamada en az 60 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Somali ordu radyosuna (SNA) açıklama yapan askeri yetkililer, Aşağı Şabel bölgesinin Ala-Futow kasabasında örgütün bomba uzmanları ve militanlarının olduğu bir evde yaşanan patlamada en az 60 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.

Bomba yapım malzemelerinin bulunduğu 11 odalı evde yaşanan patlama nedeniyle çevrede yaşayan bir kadın ve bir çocuk da hayatını kaybetti.

Askeri yetkililer, patlama neticesinde ölen 6 yabancı militandan birinin adının bölgeye Afganistan'dan gelen Ahmed Sharif olduğunu aktardı.

Somali ordusu, dün, örgüte yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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