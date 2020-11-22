Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı

22.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:01
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı

Son dakika haberi: ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentteki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ismi açıklanmayan bir kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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