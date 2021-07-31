Son dakika... Seydişehir'de, Antalya'daki yangınının yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı
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Son dakika... Seydişehir'de, Antalya'daki yangınının yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı

Son dakika... Seydişehir'de, Antalya'daki yangınının yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Seydişehir Belediyesi öncülüğünde ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarınca, Akseki-Manavgat yangınının yaralarını sarmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Seydişehir Belediyesi öncülüğünde ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarınca, Akseki-Manavgat yangınının yaralarını sarmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal başkanlığında Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda bir araya gelen Seydişehir sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve muhtarlar, ilçe genelinde yardım kampanyası başlatılması kararı aldı.

Manavgat'taki yangından etkilenen vatandaşlara yardım için seferber olan Seydişehir ilçesinde, kampanya kapsamında barınma malzemeleri ile temizlik malzemeleri, hayvanlar için yem ve mama, diğer ihtiyaçlar için de nakdi yardımlar toplayarak Akseki ve Manavgat ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, konuya ilişkin açıklamasında, yangının oluşturduğu izleri bir nebze olsun kapatabilmek adına Seydişehir'lilerin tek yürek olduğunu belirtti.

"Bizim milletimiz kalender bir millet, yardımsever bir millet, olumsuzluklara karşı sürekli dayanışma içerisinde olan bir millettir" diyen Tutal, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama, hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarını giderme noktasında sivil toplum kuruluşu başkanlarımızla ve muhtarlarımızla el ele verdik. Kampanyamız kapsamında toplanacak her türlü barınma, hijyen ve kuru gıda malzemelerimiz bu merkezde toplanıyor. Bunun yanında mahallelerimizde hayvanlar için toplanacak olan balya ve yem ürünleri de Muhtarlar Derneğimiz tarafından organize edilecek. Nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız Halk Bankasına ait TR79 0001 2009 5140 0001 0181 07 IBAN numaralı 'Durmuş Onar Levent Karaarslan' isimli yardım hesabına 'Yangın Yardımı' açıklamasıyla yardımda bulunabilecek. Kampanyamız kapsamında toplanılan yardımlar, ilçemizin sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla, yangından etkilenen ilçelerimizin belediye başkanları ve AFAD ile koordineli bir şekilde bu ilçelerimize ulaştırılacak."

Son dakika... Seydişehir'de, Antalya'daki yangınının yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı
Son dakika... Seydişehir'de, Antalya'daki yangınının yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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