Son Dakika | Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor
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Son Dakika | Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen selden dolayı kapanan zarar gören Kayalık, Cevizli ve Meşeli köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen selden dolayı kapanan zarar gören Kayalık, Cevizli ve Meşeli köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık bir hafta önce şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen selde can kaybı yaşanmazken, ilçeye bağlı Kayalık, Cevizli ve Meşeli köy yolları ise kullanılamaz hale gelmişti. Köylerine gitmeye çalışan vatandaşlar yaya olarak evlerine ulaşmaya çalışırken, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri de selde tahrip olan köy yollarının yeniden onarılması için 5 iş makinesi ve 8 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çukurca'nın Kazan Vadisi'nde başlayan çalışmaların devam ederek Kayalık, Cevizli ve Meşeli köylerine doğru devam edeceği belirtildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri ise devrilen direklerin onarılarak köylere yeniden enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ

Son Dakika | Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor
Son Dakika | Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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