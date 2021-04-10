Son dakika... Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 17 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 20 bin 24 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 17 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 14 kişiye idari işlem yapılarak toplam 18 bin 15 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde 986 araç kontrol edildi, 4 araç ve sürücüye toplam 3 bin 948 lira para cezası verildi.

Şok uygulamalarda 659 iş yeri de kontrol edildi, 5 kesici ve delici alet, 155 sentetik ecza hapı, 0,32 gram sentetik uyuşturucu, 99,81 gram esrar, 135,77 gram kenevir tohumu, kenevir bitkisi, 2,24 gram kokain ve sentetik hap ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 450 araç ve sürücü kontrol edildi, 194 araç ve sürücüsüne 75 bin 770 lira cezai işlem uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek