Son Dakika | Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Son dakika haberi: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu sayısı 6'ya çıktı.

Son Dakika | Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı
21.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:28

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu sayısı 6'ya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde 6 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili 1 kişinin arandığı öğrenildi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Yaşam
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan fotoğraf ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Halit Ergenç
Spor Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Süleyman Seba Mustafa Cengiz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:01:47. #1.15#
title