Son dakika: Samsun'da çocuklar için şehrin iki noktasına ayak piyanosu konuldu
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Son dakika: Samsun'da çocuklar için şehrin iki noktasına ayak piyanosu konuldu

16.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:15
Son dakika: Samsun'da çocuklar için şehrin iki noktasına ayak piyanosu konuldu

Son dakika haberi... Samsun Büyükşehir Belediyesince çocukların ilgilerini farklı yönlere çekmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla şehrin iki noktasına ayak piyanosu yerleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince çocukların ilgilerini farklı yönlere çekmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla şehrin iki noktasına ayak piyanosu yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal gücünü geliştirerek sanata ilgilerini artırmak amacıyla Atakum Sanat Merkezi ile Sevgi Kafe bahçesine ayak piyanosu koydu.

Ayak piyanosuyla çocukların müzikle eğlenirken, aynı zamanda spor yapmaları da sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çocukların hizmetine sunulan piyano, 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip.

Çocukların beste yapmasına imkan tanıyan piyanodan sonra daha farklı ve eğlenceli oyun gruplarının da şehre kazandırılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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