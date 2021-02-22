Son dakika... Sakarya'da depo yangını

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Taraklı ilçesinde vernik kutularının olduğu depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde vernik kutularının olduğu depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde ahşap işleri yapan Mehmet Ak'a ait vernik kutularının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çok sayıda vernik kutusu ile makine ve depo kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz