Son dakika: Polise bıçakla saldırmak isterken bacağından vurulan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da kaçarken kendisini yakalayan polis memuruna bıçakla saldırmak istemesi üzerine tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Soner Küçükkarpuz (27), 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KONYA'da kaçarken kendisini yakalayan polis memuruna bıçakla saldırmak istemesi üzerine tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Soner Küçükkarpuz (27), 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde Aybahçe Mahallesi Mendil Sokakta meydana geldi. Polis ekipleri, aldığı hırsızlık ihbarı üzerine belirtilen adrese gittiğinde 3 kişinin motosikletle kaçmaya çalıştığını görünce 'dur' ihtarına bulundu. Kısa süren kovalamacanın ardından sürücüsü Soner Küçükkarpuz motosikletinden inip bir polis memuruna bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis memura da tabancayla ateş edip, Küçükkarpuz'u sağ bacağından yaraladı. Diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Etkisiz hale getirilen Küçükkarpuz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

20 SUÇ KAYDI VAR

'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 20 kaydının olduğu belirtilen Küçükkarpuz, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Küçükkarpuz, sevk edildiği mahkemece 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı