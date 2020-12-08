Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi
08.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:40
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösteren Medipol Başakşehir sahadan çekilip soyunma odasına gitti.
BAŞAKŞEHİR'DEN IRKÇILIK PAYLAŞIMI
Medipol Başakşehir, olayın ardından sosyal medya hesabından "Irkçılığa Hayır" paylaşımında bulundu.