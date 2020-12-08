Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.