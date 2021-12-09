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Son dakika! Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı Karabük'te öğrencilerin kaldığı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

KARABÜK (İHA) - Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

KARABÜK - Karabük'te öğrencilerin kaldığı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşamüzeri Kılavuzlar Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Cevat Ustacık'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu daire kullanılma hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika! Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

Son dakika! Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

Son dakika! Öğrencilerin kaldığı dairede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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