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Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor

Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray seferleri yarın saat 06.00 itibarıyla başlıyor. Öte yandan sağlık çalışanları 3 ay daha bu hizmetlerden ücretsiz faydalanacak.

31.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınının zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrolde tutulduğuna dikkat çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşu ile verilen milli mücadelenin başarı ile sonuçlanması için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde 01 Haziran'dan itibaren birçok alanda kısıtlamalar kalkacak ve kamuda da normal mesai düzenine geçilecek" dedi.

ULAŞIMDA NORMALLEŞME DEVAM EDİYOR

Bakan Karaismailoğlu, tüm bu gelişmelerle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebinin artacağını belirterek, "28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray'da da normalleşme programı uygulanacak" diye konuştu.

MARMARAY'DA FAZLADAN 203 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Yüksek hızlı trenlerde olduğu gibi Marmaray'da da alınan tedbirlerle normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, birinci önceliklerinin ise salgın riskine karşı alınan önlemlerle artan yolcu talebinin en sağlıklı şekilde karşılanması olduğunun altını çizdi. Sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere diğer önlemlerle birlikte Marmaray'ın en sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu kapsamda, yolcular arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla Gebze-Halkalı hattında çalıştırılan trenlere ilave olarak bin 637 yolcu kapasiteli 5 vagonlu setler yerine 3 bin 56 yolcu kapasiteli 10 vagonlu setlerle hizmet verilecek. Günlük işletilen 142 adet tren sayısı, yüzde yüz artırılarak 285'e çıkarılacak. Diğer bir ifadeyle daha evvel 5 vagonlu setlerle yapılan iç döngü seferleri 01 Hazirandan itibaren 10 vagonlu setler ile yapılacak olup, daha evvelki uygulamadan ayrı olarak günde 203 bin adet fazladan kapasite halkımızın kullanımına sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

MARMARAY 06.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı- Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir" dedi. Bu düzenleme ile sadece sefer sıklığının değil, yolcu kapasitesinin de arttırıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Salgın nedeniyle sefer sayısı düşürülen Marmaray'da iç döngü seferleri durdurulmuştu. Gebze-Halkalı hattında 15 dakika aralıklarla işletilen trenlerle ortalama 65 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 2019 yılı günlük yolcu ortalamasının 340 bine, 2020 yılında salgın öncesinde ise 415 bine kadar çıktığı dikkate alındığında, normalleşme programı ile bu rakamlara tekrar ulaşılacak hatta üzerine çıkılacaktır. Çünkü diğer ulaşım ağıyla entegre olan Marmaray'dan 5 metro 1 metrobüs hattına aktarma yapılıyor, dolayısıyla Marmaray ana nehir yatağı gibi çevreden sürekli bir yolcu akışına sahip bulunuyor" diye konuştu.

BAŞKENTRAY'DA 113 TREN SEFERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Karaismailoğlu, salgın öncesinde günde 39 bin yolcuya hizmet veren Başkentray'da aynı şekilde normalleşme programı kapsamında, günde 30 dakika aralıklarla sefer yapan 56 adet trenin 113'e çıkarıldığını, sefer aralığının ise 15 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi. Ayakta seyahat eden yolcu hariç günlük koltuk sayısının ise 9 bin 690 adet artırılarak, toplamda 19 bin 210 koltuk olarak kullanıma sunulduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, diğer trenlerde olduğu gibi tüm Başkentray trenlerinin ve istasyonlarının salgına göre sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiğini, sefer sonlarında trenlerin dezenfekte edildiğini söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜÇ AY DAHA ÜCRETSİZ YARARLANACAK

01 Haziran tarihinden sonra şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan yaş gruplarının değiştiğini de anımsatan Karaismailoğlu, bu yeni düzenlemeye göre yüksek hızlı trenlerdeki seyahatlerde HES Kodunun tüm vatandaşlar için zorunlu olduğunu, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ise ayrıca seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, sağlık çalışanlarına bir müjde vererek, "Şükran duyduğumuz sağlık çalışanlarımız 1 Haziran tarihinden itibaren üç ay daha Marmaray ve Başkentray'dan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler" dedi.

Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızı sevdiklerine ulaştırmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Salgın sürecinden olumsuz etkilenen tüm ulaşım modlarımızda Türkiye'yi ileriye taşıyacak önemli yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Vizyonu ve dirayeti ile en zoru başaran ve tüm dünyaya adından söz ettiren Türkiye güçlü adımlarla üretmeye ve ilerlemeye devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla hizmet vereceğiz."

Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor

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