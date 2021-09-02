Son dakika: MÜSİAD Şube Başkanı Ünal, "Rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir"

Son dakika haberlerine göre MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin ekonomik değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin ekonomik değerlendirmede bulundu.

Kısa bir süre önce başkanı olarak göreve başlayan Cengiz Ünal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinde Türkiye ihracatla büyümeye devam ettiğini, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildiğini belirterek, "Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır" dedi.

"Rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir"

Büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini ifade eden Ünal, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Bu rakam 2000'li yıllarda ulaştığımız en yüksek büyüme rakamı oldu. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Pandemi etkisinin derinden hissedildiği aylarda ekonomimiz ve ihracatımız etkilenmişti. O günlerde zor zamanların geçeceğine ve hızlı bir toparlanmanın içine gireceğimize olan inancımızı dile getirmiştik. Bugün bu rakamları görmek bizi gururlandırıyor. Büyüme rakamlarının alt kalemlerinde Hizmet sektörü yüzde 45,8 ve Sanayi sektörü yüzde 40,5 büyüdü. Bu rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir. Türkiye'nin yakaladığı bu ivme ile ikinci çeyrekte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olmuştur. Devam eden küresel toparlanma ve aşılamada kaydedilen ilerleme sayesinde, özellikle hizmet ve turizm sektöründeki toparlanma Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklerken; yüzde 21,7'lik büyümenin temelde güçlü baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz" diye konuştu.

Pandeminin devam eden tüm olumsuz etkilerine rağmen yüksek bir büyüme rakamı görmek kendileri açısından oldukça önem arz ettiğini dile getiren Ünal, "İhracat rakamlarında yakaladığımız yukarıya doğru ivme büyüme rakamlarımızı da olumlu yansıyor. Burada önemli olan sürdürebilir olması. İş dünyamızda bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışıyor. Azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Hizmet sektörünün üçüncü çeyrekte daha güçlü bir katkı vereceği, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin ve finans ile sigorta faaliyetlerinin Eylül ayı itibariyle yükselişe geçeceği öngörüleriyle güçlü büyüme rakamlarını hem üçüncü çeyrekte hem de yıl sonunda göreceğimizi tahmin ediyoruz" diyen Ünal, "Türkiye ekonomisini üretimiyle, hizmetleriyle, ihracatlarıyla büyüten tüm iş insanlarımıza müteşekkiriz. Türkiye ekonomisi ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümü üretimde ve ihracatta hala toparlanmaya çalışırken, tedarik sorunu yaşayan ülkelerin siparişlerini Türkiye'ye kaydırması büyüme performansını doğrudan etkilemiştir. Ancak asıl önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Bunun için de verilen desteklerin devam etmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi ve kur istikrarı, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için olmazsa olmazdır. Ekonomimizdeki bu olumlu gidişat 2021 yılının tamamını güçlü bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor. Bir dönem Türk ekonomisi hakkında karamsarlık pompalayan uluslararası kuruluşlar, büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Yine uluslararası derecelendirme kuruluşlarının birbiri arkasına ülkemizin yıllık büyüme rakamlarını pozitif yönde revize ediyor olmaları büyümenin sürdürülebilirliğini göstermektedir. Ayrıca ekonomimizin uzun vadeli ortalamanın üzerinde büyümesi iş dünyamızın her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve ekonomimizin direncini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizin üreterek önümüzdeki süreçte de ekonomik büyümesini devam ettireceğine inanıyorum" dedi.

Ünal, son dönemde işsizlik rakamlarındaki düşüş de, ekonomik büyümenin yansımasını açık olarak ortaya koyduğunu, MÜSİAD olarak amaçlarının gerek istihdam, üretim ve hizmet alanında ülkeden başlayarak bulundukları her bölgede lokomotif olma gayretinde olduklarını kaydetti.

Karabüklü iş insanları olarak büyümenin sürdürülebilir olması için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Ünal, "Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan üreterek, istihdama katkı sunan, önümüzdeki süreçte büyümemize katkı verecek olan tüccar ve sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve çalışanlarımızı da kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı