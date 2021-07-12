Son dakika! Mısır'da "terör" iddiasıyla İhvan mensubu memurları işten atmaya olanak tanıyan yasa tasarısı onaylandı
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Son dakika! Mısır'da "terör" iddiasıyla İhvan mensubu memurları işten atmaya olanak tanıyan yasa tasarısı onaylandı

Son dakika! Mısır'da 'terör' iddiasıyla İhvan mensubu memurları işten atmaya olanak tanıyan yasa tasarısı onaylandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mısır Meclisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu devlet memurlarını disipline sevk etmeden doğrudan işten çıkarmayı kolaylaştıran yasa değişikliğini kabul etti.

Mısır Meclisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu devlet memurlarını disipline sevk etmeden doğrudan işten çıkarmayı kolaylaştıran yasa değişikliğini kabul etti.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Meclis, devletin idari teşkilatında görevli kişilerin disipline sevk edilmeden işten çıkarılmasına ilişkin 1972 tarihli 10 sayılı kanunun bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Yasa tasarısının ikinci maddesinde, memurun disipline sevk edilmeden doğrudan işten çıkarılmasını gerektiren haller sıralandı. Bu haller arasında, "memurun terör listesine alınması ve devletin ekonomik çıkarlarına ve kamu hizmetine büyük zarar verecek şekilde görevini ihmal etmesi" öne çıktı.

Tasarının ayrıca, işten çıkarma nedenlerinden biri ya da birkaçı mevcutsa çalışanın, işten çıkarma kararı verilinceye kadar en çok 6 ay işten uzaklaştırılmasını öngördüğü ifade edildi.

Uzmanlara göre, kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, sayıları 7 milyonu bulan İhvan mensubu memurların işlerine son verilmesini amaçlıyor.

Mısır yönetimi, Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan'ı "terör örgütü" ilan ederek kapatmıştı.

Mısır medyası, Ocak 2021 itibarıyla ülkede "terör listesine" alınanların sayısının 6 bin 602'ye ulaştığını ve bunlar arasında İhvan yöneticilerinin de bulunduğunu duyurmuştu.

Mısır'da yönetim tarafından "terörün finans kaynaklarını kurutmak" amacıyla 2015 tarihli 8 sayılı kanunun ardından terör listesine iş insanları da eklenmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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