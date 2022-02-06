Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak - Haberler
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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer, katıldığı canlı yayında öğretmen adaylarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bakan Özer, "240 saatlik bir oryantasyon eğitimine tabi olacaklar. Öngörülen süreci bir sene içerisinde tamamladıklarında değerlendirme komisyonundan geçecekler. Burada bir mülakat yapılmayacak. Öğretmen adayları 1 yıllık süreçte şartları yerine getirmişse kadroya alınacak. Mazereti olan adayların süreci iki yıl daha uzatılacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV ekranlarında verdiği özel röportajda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz" dedi.

"MÜLAKAT YAPILMAYACAK"

Adaylık kaldırma sınavıyla ilgili konuşan Bakan Özer, "Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenlerimize okullarına gidecekler ama hemen sorumluluk almayacaklar. 240 saatlik bir oryantasyon eğitimine tabi olacaklar. Öngörülen süreci bir sene içerisinde tamamladıklarında değerlendirme komisyonundan geçecekler. Burada bir mülakat yapılmayacak. Yalnızca bu eğitim tamamlanmış mı, evraklar yeter mi diye bakılacak. Öğretmen adayları 1 yıllık süreçte şartları yerine getirmişse kadroya alınacak. Mazereti olan adayların süreci iki yıl daha uzatılacak. Değerlendirme komisyonunun adayı reddetmek için bir inisiyatifi ya da kanaat belirtme hakkı olmayacak." diye konuştu.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Milli Eğitim Bakanı, Mahmut Özer, Güncel, Haber

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