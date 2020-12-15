Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın
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Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın

15.12.2020 04:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 04:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın

MALATYA - Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olay, 03.00 Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de apartman bulunan dairelerin kapılarını tek tek çalarak bina sakinlerinin tahliyesini sağladı.

Yaklaşık olarak 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.

Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın
Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın
Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın
Son dakika... Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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