Son dakika... Kozan'da insansız hava aracıyla trafik denetlemesi
Son dakika gündem haberi... Kozan'da insansız hava aracıyla trafik denetlemesiADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin ilk kez yaptığı trafik denetlemesinde 65 araca, toplam 12 bin 68 TL ceza uygulandı.
19.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:01
Kozan'da insansız hava aracıyla trafik denetlemesi
ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin ilk kez yaptığı trafik denetlemesinde 65 araca, toplam 12 bin 68 TL ceza uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 insansız hava aracı ile ortak trafik denetlemesi yaptı. Toplam 1 saat süren denetimde, 12 araç trafikten men edildi, 65 araca 12 bin 68 TL ceza kesildi.
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Kaynak: DHA