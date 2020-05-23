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Hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor! İşte ulaşımın sağlanacağı iller

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolları ulaşımında normalleşmeye geçileceğini belirterek, hızlı tren seferlerinin 28 Mayıs itibarıyla başlayacağını söyledi. Buna göre ilk aşamada Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapılacak.

Hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor! İşte ulaşımın sağlanacağı iller
23.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan sınırlar kapıları ve getirilen kısıtlamaların sosyoekonomik anlamda birçok etkisinin olduğunu söyledi. Bu noktada hükümet olarak virüsle mücadele için önemli önlemler aldıklarını kaydeden Karaismailoğlu, alınan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Söz konusu pandeminin sosyoekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirlerin alındığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde hayatın normalleşmesi sürecinin de başlayacağını söyledi. Bu noktada demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatılacağını da bildiren Karaismailoğlu, sürecin tedbirlerle birlikte yürütüleceğini kaydetti.

28 MAYIS'TA YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR

Bakan Karaismailoğlu. Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatların da bu süreçte seferleri durdurmadıklarını anımsatarak, yavaş yavaş sefer sayılarının artırılacağını kaydetti. Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren Hatları'nda da sefer hazırlıklarını başlattıklarını açıklayan Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Trenlerin biletlerinin satışına Ramazan Bayramının ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak" dedi.

28 Mayıs'ta YHT seferlerini soysal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında ilk olarak tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını belirterek, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağının altını çizdi.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Kovid-19 riskine karşı şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Marmaray ve Başkentray dışında seferlerine ara verilen YHT, anahat ve bölgesel tren seferlerinden sadece YHT seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlatılacağının altını çizen Karaismailoğlu,"Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla uyarıcı anons yapılacağını da söyledi.

YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını da belirten Karaismailoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı Seyahat İzin Belgesi zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak" dedi.

Tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildiren Karaismailoğlu, yüksek hızlı trenlerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını da söyledi.

Ekonomi Manşet

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