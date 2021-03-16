Son dakika! Konya'daki silahı kavgada işyerleri zarar gördü
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Son dakika! Konya'daki silahı kavgada işyerleri zarar gördü

16.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:54
Son dakika! Konya'daki silahı kavgada işyerleri zarar gördü

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İlçedeki oto sanayisinde oto yıkama işleten Mehmet Ali D. ile Y.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K. aracındaki pompalı tüfekle etrafa ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Oto yıkamacı ile çevredeki bir işyeri fişeklerden zarar gördü.

Olayın şüphelisi Y.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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