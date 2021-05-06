Son dakika... Komşusunu "Sele gidiyorsun, beri gel" diyerek uyardı
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Son dakika... Komşusunu "Sele gidiyorsun, beri gel" diyerek uyardı

Son dakika... Komşusunu 'Sele gidiyorsun, beri gel' diyerek uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir vatandaşın komşusunu "Neco, sele gidiyorsun, gel, beri gel" diyerek uyardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçenin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Evler sular altında kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı, sel suları çöp kovalarını sürükledi.

Öte yandan bir vatandaşın, sel suları içinde yürüyen komşunu "Neco, sele gidiyorsun, gel, beri gel" diyerek uyardığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selin oluşturduğu hasar tespit çalışmaları sürüyor. - ADANA

Son dakika... Komşusunu 'Sele gidiyorsun, beri gel' diyerek uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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