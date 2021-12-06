Son Dakika | Kırşehir'de kaçak içki operasyonu
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak yollardan temin edilen içkileri Kırşehir'e getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 100 şişe içki ele geçirildi.
Öte yandan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik icra edilen 5 operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 111 uyuşturucu hap, 25 gram uyuşturucu madde ve 43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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