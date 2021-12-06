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Son Dakika | Kırşehir'de kaçak içki operasyonu

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırşehir'de kaçak içki operasyonu

Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak yollardan temin edilen içkileri Kırşehir'e getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 100 şişe içki ele geçirildi.

Öte yandan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik icra edilen 5 operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 111 uyuşturucu hap, 25 gram uyuşturucu madde ve 43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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