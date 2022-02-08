Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı, Ömer Özarslan - Spor
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Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Bu akşam 20.30'da Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Kayserispor'da koronavirüs kabusu yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi üç futbolcunun testi pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

THİAM YOK

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal formasıyla mücadele veren Mame Thiam da Fenerbahçe maçında yok. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da Kadıköy'de.

Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Özarslan - Spor

Koronavirüs, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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