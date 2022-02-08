Son Dakika: Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı, Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Bu akşam 20.30'da Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Kayserispor'da koronavirüs kabusu yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi üç futbolcunun testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
KADRODAN ÇIKARILDILAR
Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.
THİAM YOK
Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal formasıyla mücadele veren Mame Thiam da Fenerbahçe maçında yok. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da Kadıköy'de.