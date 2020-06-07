Son Dakika: Kartal'da dehşeti yaşayan 2 çocuk annesi: "Benim evet diyebildiğim kadar hayır deme hakkım yok" Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında dehşeti yaşadı.

Kartal'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında dehşeti yaşadı. Saldırgan şahıs, eşine silah ile ateş etmeye çalıştı. Silahın tutukluk yapmasının ardından saldırgan şahıs, eşinin suratına silah ile defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın, "Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartal'da meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya E., boşanmak istediği eşi Erol E. tarafından takip edildi. Sokak ortasında kıstırdığı eşini silahla öldürmeye çalışan şahıs, silahın tutukluk yapması sonucu amacına ulaşamadı. Silahın tutukluk yapmasına sinirlenen şahıs, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurarak öldüresiye dövdü. Olay anını anlatan Derya E., "Sabahleyin işime gitmek için uyandım o orada beni bekliyordu. Benimle konuşmak için beni durdurmaya çalıştı, ben de hızlı bir şekilde işime yetişmeye çalıştım ondan sonra bir kamyon arka tarafına çekti ben onu dinlemeyince kamyonun arka tarafında beni çekti sonra bana silah çekti silah iki kere tutukluk yaptı ateş almadı ondan sonra tekrar vermeye çalıştığı mermiyi ben gözüme açtığımda bana vurdu kabzasıyla yada o silahın namlusuyla artık eli elindeydi sonra silahı bıraktı koynundan maket bıçağı çıkardı. Ben bağırmaya çalıştıkça o daha da şiddetlendi. Ağzım burnum yüzümün her yeri kırık içinde" dedi.

"Benim dediğim kadar hayır deme halkım yok"

2 çocuk annesi konuşmasının devamında, "Beni yola çıkardı orada kalabalık vardı dedi ki karım karım düştü diye bu feryat figan etti oradaki esnaf da zaten şahitler. Sonra beni arabaya bindirmeye çalıştı ben son bir gücümü topladım kafamı kaldırarak dedim ki o yaptı bana bunu o yaptı dedim öyle deyince herkes abla nasıl olur nasıl yapılır yani falan diye bir curcuna oldu saniyelik olaylar o esnada kaçtı gitti işte. Daha sonra kartal aile içi büroya gittim ben evime gelmeden şahsı zaten yakaladılar ve adalete teslim ettiler. Bundan sonraki süreç için zaten o eğer ki yargılayan onla ilgili karar veren merci onu çıkarırsa o büyük yarım bıraktığı işi tamamlayacak sonra bir emine bulut bir Ayşe Paşalı biz bir Özgecan Aslan'dan hiçbir farkım olmayacak. Çocuklarımın önüne dünyayı koysanız bir kıymeti olmayacak. Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok ve ben gene çalışacağım yeni ayaklarımın üstünde duracağım ve gene çocuklara bakacağım" diye konuştu.

Öte yandan saldırgan şahsın tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA