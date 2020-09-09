Son Dakika: Jandarmadan voltaj operasyonu
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Son Dakika: Jandarmadan voltaj operasyonu

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi...

09.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:17

Jandarmadan voltaj operasyonu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

SİVAS - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirip; Adana'dan Sivas'a gelip Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme hırsızlığı yaptıkları değerlendirilen 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ankara plakalı araçta yapılan aramada, piyasa değeri 120 bin TL olan bol miktarda elektrik malzemesi ve hırsızlıkta kullanılan araç gereç ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika: Jandarmadan voltaj operasyonu

Kaynak: İHA

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