Son Dakika: Jandarmadan voltaj operasyonu Bir son dakika haberine göre Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi...

Jandarmadan voltaj operasyonu Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı SİVAS - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çaldıkları 120 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile kaçmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirip; Adana'dan Sivas'a gelip Yıldızeli ilçesinde elektrik ve elektronik malzeme hırsızlığı yaptıkları değerlendirilen 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ankara plakalı araçta yapılan aramada, piyasa değeri 120 bin TL olan bol miktarda elektrik malzemesi ve hırsızlıkta kullanılan araç gereç ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA