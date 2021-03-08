Son dakika: Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor
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Son dakika: Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor

08.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:08
Son dakika: Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor

Son dakika haberleri: Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde Kovid-19 denetimlerine devam ederken, vatandaşların tedbirlere uyması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde Kovid-19 denetimlerine devam ederken, vatandaşların tedbirlere uyması konusunda bilgilendirmede bulunuluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Dinamik Denetleme' süreci ile birlikte Kovid-19 pandemi kurallarının uygulanmasına yönelik denetimler artarak devam ediyor. Dalama Mahallesi'ndeki denetim faaliyetlerinde esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere uyma noktasında özverili olması istendi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika: Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor
Son dakika: Jandarma Kovid-19 denetimlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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