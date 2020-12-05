Son dakika! İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 35 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, farklı ilçelerde 32 hücre evi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 27'sini yakaladı. Ayrıca, operasyon sırasında hücre evlerinde bulunan ve farklı soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir