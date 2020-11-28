Son Dakika | İstanbul'da 20 yaş ve altındakiler güneşli havanın tadını çıkardı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 20 yaş ve altı gençler ile çocuklar, İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 20 yaş ve altı gençler ile çocuklar, İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 13.00'den itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 20 yaş ve altındaki gençler ile çocuklar, güneşli havayı fırsat bilerek dışarıda vakit geçirdi.

Gençlerin bir kısmı Yenikapı ve Sarayburnu arasındaki sahilde yürüyüş ve spor yaparken, bazılarının balık tuttuğu, bazı gençlerin de kitap okuduğu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği gözlendi. Eyüpsultan'da ise bazı vatandaşlar çocuklarını parklara götürdü.

20 yaş ve altı bireyler, saat 16.00'ya kadar dışarıda kalabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak