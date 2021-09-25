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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

Son dakika haber: İstanbul Boğazı'nda, sabah saatlerinde 2 kaza meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nda, sabah saatlerinde 2 kaza meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından kazaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Boğazı'nda, sabah saatlerinde Türk ve Rus bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörleri bölgeye yönlendirildi. Bu kazanın ardından yaşanan diğer kazada ise bir Rus kuru yük gemisi, balıkçı teknesiyle çarpışmıştı. 2 kazaya ilişkin ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Diğer açıklamada ise "VOLZHSKIY-40 isimli gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz kaptanımız eşliğinde, KURTARMA-11 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda korkutan 2 kaza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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