HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Şubat ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 4 milyon 228 bin oldu

11.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:18

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat'ta işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %15,4 oldu.

İSTİHDAM ORANI ^%43,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %43,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %15,5'i tarım, %20,9'u sanayi, %5,2'si inşaat, %58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %49,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %30 OLDU

Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak %30,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak %20,2 oldu.

KAMU İSTİHDAMI %4 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %4,0 oranında artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,9, İSTİHDAM ORANI %47,6 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla %13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla %15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %47,6, iş gücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla %55,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI &24,4, İSTİHDAM ORANI %29,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla %24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak %29,5 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla %39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla %26,7 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %12,7, İSTİHDAM ORANI %44,3 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak %44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalarak %50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 562 bin kişi azalarak 31 milyon 505 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 218 bin kişi, sanayi sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 194 bin kişi azaldı.

Son Dakika: Şubat ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 4 milyon 228 bin oldu

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Ekonomi
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Ekonomi
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı Ekonomi
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Ekonomi
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Ekonomi
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sinem Kobal Ersin Korkut
Spor Arda Turan Fatih Terim Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Çocuk Silah Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika: Şubat ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 4 milyon 228 bin oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 10:26:37. #1.14#
title