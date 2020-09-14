Son Dakika | İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 yeni koronavirüs vakası Son dakika gelişmesine göre İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 593 bin 730'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 593 bin 730'a, toplam can kaybı ise 29 bin 848'e ulaştı.

Kaynak: DHA