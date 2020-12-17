İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor"

17.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:02

AA Finans Masası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Finans Masası

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."

İsmail Demir: '(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor'
İsmail Demir: '(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor'
İsmail Demir: '(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor'
İsmail Demir: '(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

İlgili Haberler

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ABD yaptırımlarını değerlendirdi
İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı'
İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı"
İsmail Demir: '(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil'
İsmail Demir: "(CAATSA yaptırımları) MSB, TSK, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şevket Çoruh Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:03:05. #1.14#
title