İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor"
17.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:02
AA Finans Masası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA Finans Masası
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk