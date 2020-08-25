Son Dakika: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 125 ölüm Son dakika haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 901'e yükseldi.

Ülkede 125 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 20 bin 901'e çıktı. Ülkede 2 bin 213 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 363 bin 363'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA