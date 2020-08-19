Son Dakika: İntihar eden İpek'in cinsel istismarla suçladığı zanlı hakkında yakalama kararı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre POLİSE TESLİM OLDUBatman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O., Siirt 1.
19.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:59
POLİSE TESLİM OLDU
Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden İpek Er'in (18), geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği M.O., Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından Siirt Emniyet Müdürüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan M. O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Kaynak: DHA