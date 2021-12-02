Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Elvan görevi Nebati'ye devrediyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra görevi Lütfi Elvan'dan devralıyor.
Lütfi Elvan'ın istifası üzerine dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra resmen görevine başladı. Bakan Nebati'nin yemin etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenliyor. Elvan görevi Nebati devrediyor.
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