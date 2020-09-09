Son dakika! Hatay'da yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralandı
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Son dakika! Hatay'da yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Son dakika! Hatay'da yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralandı
09.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:28

Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde ilerleyen motorize yunus ekibine ait motosiklet devrildi.

Çevredekilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 polis, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polislerin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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