Son dakika: Harmancık'ta orman yangını (2)
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Son dakika: Harmancık'ta orman yangını (2)

Son dakika: Harmancık'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ve yaklaşık 10 itfaiye aracı ile yaklaşık 100 personelin müdahale ettiği yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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