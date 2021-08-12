Son dakika: Harmancık'ta orman yangını (2)

Son dakika habere göre KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ve yaklaşık 10 itfaiye aracı ile yaklaşık 100 personelin müdahale ettiği yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan