Son Dakika: Hangi iller tehlike altında? Hangi illerde koronavirüs artışı yaşandı?
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Son Dakika: Hangi iller tehlike altında? Hangi illerde koronavirüs artışı yaşandı?

25.11.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:26
Son Dakika: Hangi iller tehlike altında? Hangi illerde koronavirüs artışı yaşandı?

Fahrettin Koca illere göre yaşanan koronavirüs artışına değindi. Peki, Hangi iller tehlike altında? Hangi illerde koronavirüs artışı yaşandı?

Bütün illerde vaka sayısında artış yaşandı. Peki, Hangi iller tehlike altında? Hangi illerde koronavirüs artışı yaşandı?

HANGİ İLLER TEHLİKE ALTINDA?

Son haftalarda 15 ilimizde büyük artış gerçekleşti. Bu iller; Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'ü aşan artışlarımız oldu.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS

Filyasyon ekiplerinin tedaviyi başlattığı bu dönemde vatandaşlarımızın ilaçları kullanma noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bunun dışında doluluk oranları, İstanbul'da yüzde 69,5, solunum cihazı yüzde 41,8. İstanbul'da yüzde 70'lerde ise de yoğun bakım doluluk oranı oldukça yükseldiğini yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını biliyoruz.

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ANKARA'DA KORONAVİRÜS

Ankara'da servis doluluk oranı 62,3, yoğun bakım 75,4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. Burada yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor. Bu yüzde 25'in sadece Kovid hastaları için kullanılmayacağını bilelim.

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