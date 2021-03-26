Son dakika haberleri: Yunak'ta kan bağışı kampanyasına jandarma ve vatandaşlardan destek
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Son dakika haberleri: Yunak'ta kan bağışı kampanyasına jandarma ve vatandaşlardan destek

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Yunak'ta kan bağışı kampanyasına jandarma ve vatandaşlardan destek

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışının ve stokların azaldığı bu günlerde, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışının ve stokların azaldığı bu günlerde, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen kan bağışına bazı vatandaşlar ile jandarma ekipleri katıldı.

Jandarma olarak devlet ve milletin emrinde olduklarını, gerektiğinde her zaman Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak desteklerini esirgemeyeceklerini söyleyen Yunak Jandarma Komutanı Adem Güneş, "Eğer bir kişiye bile hayat ışığı olabilirsek, ne mutlu bize. Yaptığımız kan bağışlarıyla insanların hayatlarını kurtarabilme adına jandarma ve halk olarak el ele verdik. Jandarma ve ilçe halkı birbirinden ayrı kavramlar değil. Bu durum sadece Yunak'ta değil, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik teşkilatlarımız bu birlikteliği en güzel şekilde ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Kan bağışı etkinliğinde iki günde 140 ünite kan bağışı alınırken, Kızılay Kan Bağış Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren vatandaşlar ile jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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