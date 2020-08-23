Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor'dan, Giresun için geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:57
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Geçmiş olsun Giresun. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz."ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA