Son dakika haberleri... Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadını her yerde arıyorlar

Son dakika haberi... Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadını her yerde arıyorlar Jandarma ekipleri ve köy korucuları her yerde yaşlı kadını arıyor Adıyaman'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından dağ taş her yerde aranıyor.