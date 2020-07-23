Son dakika haberleri! Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay Son dakika haberleri... Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay Sıcaklıkların arttığı bugünlerde tüketilmesi gereken içecekler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, limon, maydanoz, kiraz sapı ve zencefil katarak soğuk su ile hazırlanan doğal yeşil çayın hem yaz...

Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay

ELAZIĞ - Sıcaklıkların arttığı bugünlerde tüketilmesi gereken içecekler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, limon, maydanoz, kiraz sapı ve zencefil katarak soğuk su ile hazırlanan doğal yeşil çayın hem yaz için serinletici hem de şekersiz sağlıklı bir içecek olduğunu belirterek öneride bulundu.

Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde tüketilmesi gereken içecekler hakkında bilgi vererek önerilerde bulundu. Özellikle doğal ürünlerin kullanılarak evde yapılması da kolay olan doğal yeşil çayı tavsiye eden Tekay, yaz mevsiminde bu içeceğin hem sağlıklı olduğunu hem de içindekiler sayesinde başta kanser olmak üzere Parkinson, Alzheimer gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ve ödem attırdığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay yaptığı açıklamada, "Yeşil çayın bu karışımdaki özellikleri, içindeki polifenoller sayesinde hücre içerisinde oluşan inflamasyonları önlenmesi, 'Epi gallocatéchine gallate' içerdiği için hücrede oluşacak serbest radikallerin yani doğrudan kanser oluşumuna engelleyecek yapılar bulundurması ve aynı zamanda lethenin adlı aminoasit sayesinde beyin fonksiyonlarının gelişimini sağlayıp parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olmasıdır. Yeşil çay, büyük ödem attırıcıdır ve insülin direncinin düzelmesini sağlar" dedi.

Doğal yeşil çayın yapımını anlattı

Yeşil çayın yapılışından bahseden Tekay, "Yeşil çayı 1 fincanda demleyip sürahiye koyduktan sonra üzerine yaklaşık 1 litre soğuk su ekliyoruz. Zaten gün içinde 2 litre su içmenizi tavsiye ediyoruz. Bu içecek sayesinde su ihtiyacınızın çoğunu da karşılamış olacaksınız. Daha ferah olması için soğuk su kullanıyoruz ve üzerine de limon ekliyoruz. Limon alkali yaparak vücudun ph dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur hem de güzel bir aroma katmaktadır. Bunun yanı sıra içeceğe maydanoz ekliyoruz, bu da büyük bir ödem arttırıcıdır. Diğer büyük bir ödem attırıcı olan kiraz sapını ekliyoruz. Yine kansere karşı koruyucu, anti inflamatuar (iltihap giderici), anti mikrobiyel, anti aging özellikler gösteren ve DNA hasarlarına yardımcı olan zencefilden de biraz ekliyoruz. Daha sonra hazırladığımız yeşil çayı buzdolabına koyup iki saat beklettikten sonra tüketebiliriz. Hazırladığımız karışım hem yaz ayları için şekersiz güzel bir içecek özelliğine sahip olacak hem de ödemlerinizi güzelce atmanıza yardım edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA