Son dakika haberleri! Üzerinden toz esrar çıkan şahıs gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan bir kişide 270 gram toz esrar ele geçirildi.
14.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:45
Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan bir kişide 270 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine İ.K. isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahıstan 270 gram toz esrar ele geçirildi.
Yetkililer, İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA