Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor
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Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor

Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Türkiye Erkek Curling Milli Takımı, Rusya'nın Murom Kenti'nde yapılacak olan Murom Cup 2021'i kazanma iddiasıyla Rusya'da.

Türkiye Erkek Curling Milli Takımı, Rusya'nın Murom Kenti'nde yapılacak olan Murom Cup 2021'i kazanma iddiasıyla Rusya'da. Ay-yıldızlıların hedefi şampiyonluk kupasıyla yurda dönmek.

Prof. Dr. Kenan Şebin'in Curling Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle birlikte yeni bir çığır başlatan Türkiye, curlingte yeni bir başarının eşiğinde.

Ay-yıldızlılar, Rusya'nın Murom Kentinde yapılacak olan Murom Cup 2021 şampiyonası için Rusya'da karargah kurdu. Ay-yıldızlılar Antrenör Ahmet Çelik yönetiminde günde çift antrenmanla Moskova'da kamp yaparak Murom Cup'a bileniyor.

Moskova'da konaklayan Kırmızı-beyazlı curlingçiler şampiyonluk için kendisine güveniyor.

Türkiye İki Takımla Turnuvada

Ay-yıldızlı Curlingçiler Murom Cup'a iki takımla katılıyor. Türkiye Erkek Curling Milli Takımında bir ekipte Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhmet Zeki Uçan ve Orhun Yüce yarışacak. Diğer takımda ise Muhammed Haydar Demirel, Muhammed Faruk Kavaz, Ahmet Alperen Tunga ve Muhammed Enes Çağlayan Türkiye adına buza çıkacak.

Çelik: Kupayı Kazanmaya Geldik

Türkiye Erkek Curling A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik, Murom Cup 2021 Müsabakaları için Rusya'nın başkenti Moskova'da kampa girdiklerini belirterek, "Federasyon Başkanımız Kenan Şebin ve yönetimin desteği ile uzun bir aradan sonra yurt dışında bir turnuvaya katılıyoruz. 27-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalara yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz. Burada 12 ülke yarışacak. Biz de Türkiye olarak erkeklerde iki takımla mücadele edeceğiz. Murom Cup 2021'de hedefimiz şampiyonluk. Kupayı Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Sporcularıma güvenim tam" diye konuştu.

Şebin'den Millilere Moral

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses de kafile ile birlikte Rusya'da bulunuyor. Şebin, yönetici arkadaşlarıyla birlikte adeta otel ile curling antrenman salonu arasında mekik dokuyor.

Ay-yıldızlı curlingçileri antrenmanlarda bir an olsun yalnız bırakmayan Şebin, başarı için antrenör Ahmet Çelik ve talebelerine güveniyor.

Şebin, "Erkek Milli takımımız pandemi nedeniyle uzun süre yurt dışındaki turnuvalara katılamamıştı. Biz de Murom Cup'u fırsat bilerek iki takımla katılma kararı alarak Rusya'ya geldik. İnanıyorum ki, buradan çok iyi bir sonuçla ülkemize döneceğiz. Çok iyi ve güçlü takımlar turnuvaya katılacak ama bizde güçlüyüz. Biz Türkiye'yiz. Buradan zaferle ülkemize döneceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor
Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor
Son dakika haberleri! Türkiye Murom Cup'u kazanmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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